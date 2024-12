MICRO-TROTTOIR : Quel type d’activités culturelles aimeriez-vous voir apparaître du côté français de l’île?

Alino (coach en entreprise) : “Il manque une salle de gaming ou de réalité virtuelle pour les jeunes. Ils pourraient avoir un abonnement mensuel et s’amuser entre copains. Aussi, je cherchais justement ce matin un magasin de musique. Il n’y en a pas à ma connaissance ou alors très peu de choix alors que les gens ici adorent chanter, danser et jouer de la musique. À part ça, j’adore faire des sculptures de sable alors ça pourrait être une bonne idée pour les jeunes et les moins jeunes d’organiser des séances créatives en groupe à la plage. Tout est possible et il y a plein de choses à faire ici.”

Justin (carrier) : “Je suis allé au parc aquatique d’Anguilla, il y a quelques jours. Je trouve ça dommage qu’on ne puisse pas avoir ce type d’activités ludiques et accessibles à tous du côté français. Ce serait un véritable succès, j’en suis certain. Vous imaginez? Un grand espace avec des toboggans, des jeux et de belles piscines pour s’amuser en famille ou entre amis. Si je peux ajouter quelque chose, je fais aussi beaucoup de vélo mais, ici, c’est difficile de circuler en toute sécurité avec un tel trafic routier. Il n’y a ni circuits ni bandes cyclables, pourtant ce serait formidable sur le plan écologique comme touristique.”

Adrien (lycéen) : “J’apprécierais qu’on puisse avoir un cinéma côté français parce que depuis le dernier gros ouragan, on est généralement obligés d’aller côté hollandais pour voir des films et se divertir. À Marigot, finalement c’est très tranquille. On y vient pour aller au restaurant ou se balader en famille, mais on ne peut pas vraiment s’amuser. Ce serait génial d’avoir un grand parc aussi pour se détendre et se retrouver entre amis après l’école. Moi, quand je voyage, j’en profite pour aller dans des parcs d’attractions alors ce serait génial si on en construisait un grand ici. J’adore ça !”

Propos recueillis par LM

