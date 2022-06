Vie locale : Beaucoup de monde attendu dimanche à Galisbay pour la 20ème édition du Fish Day !  

La Collectivité de Saint-Martin a pris la décision de déplacer exceptionnellement le Fish Day sur le parking de Galisbay à Marigot, afin de permettre au public de profiter de la fête du poisson dans un environnement propice. L’événement se tiendra donc à la même date, ce dimanche 5 juin, à Galisbay.

La baie de Cul-de-Sac où devait se tenir le Fish Day est actuellement impactée par des arrivages massifs d’algues sargasses. La Collectivité a jugé plus sage de déplacer le Fish Day à Marigot.

Le 20ème anniversaire du Fish Day débutera à 9 heures sur le parking de Galisbay. Cérémonie officielle, hommage traditionnel aux marins-pêcheurs et animations culturelles et musicales seront au programme du Fish Day 2022. Diverses activités seront proposées au public tout au long de la journée. Une scène musicale animée par des artistes locaux sera proposée en fin de journée et jusqu’à 23 heures.

Le Fish Day est une fête multigénérationnelle. La culture, les traditions, les recettes culinaires et la musique sont à l’honneur pour le plaisir de toute la famille. Le site de Galisbay sera entièrement sécurisé, avec un contrôle à l’entrée et un service d’ordre tout au long de la journée.

La collectivité de Saint-Martin et ses partenaires, l’Office de Tourisme et Dauphin Telecom, vous attendent nombreux, ce dimanche 5 Juin, sur le parking de Galisbay à Marigot.

Le programme de la cérémonie d’ouverture :

9h00 : Ouverture du village Fish Day

9h30 : Accueil des invités

10h00 : Dépôt de gerbe en mer en hommage aux disparus en mer, Marina Fort Louis

11h00 : Brunch traditionnel, village Fish Day

12h00 : Discours du Président de la Collectivité de Saint-Martin

12h-22h : Animation culturelles et musicales

