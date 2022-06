Solidarité : Une touche d’attention pour les futures mamans !

Les jeunes du Leo Club Safari ont offert des kits « nouveaux nés » à la maternité de l’hôpital Louis-Constant Fleming et à l’association « Uplifting moms », pour les mamans en grande difficulté.

Les kits étaient composés d’objets de puériculture neufs pour qu’elles puissent accueillir sereinement et dignement leur enfant (couches, lingettes, des bons d’achat en pharmacie, biberons, tétines, savons, produit pour l’entretien des biberons et vêtements etc.)

L’objectif était de contribuer aux biens être de ces futures mamans et de leurs nouveaux nés.

A l’occasion de la fête des mères, ces mamans ont été surprises et émues de ce geste et ont affiché leurs joies face à ce don.

Les jeunes du Leo Club Safari souhaitent remercier les généreux donateurs grâce à qui les kits ont pu être confectionnés : The Caribbean Touch Sxm, la Pharmacie de Concordia, la Pharmacie de Howell Center, la Pharmacie de Bellevue et la Pharmacie du Port.

Merci enfin aux sages-femmes, aux infirmières et à toute l’équipe de la maternité et maternité active. _AF

