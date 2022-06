SECURITE ROUTIERE / Louis Mussington : « changeons de comportements sur la route » !

Le président Louis Mussington tient à adresser ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées par des accidents de la route. Trop de jeunes, circulant notamment à deux-roues, ont perdu la vie ces derniers mois sur les routes de Saint-Martin.

«Lundi encore, un jeune homme est décédé sur la route alors qu’il circulait à moto. La semaine dernière, c’était une jeune femme, mère d’une petite fille, qui perdait la vie.

Si les forces de l’ordre et la justice ont un rôle majeur à jouer en termes de prévention et de renforcement des contrôles routiers jusqu’à sanctionner sévèrement les comportements à risque, chaque usager de la route doit se prendre en main et adopter un comportement responsable. Le respect des bonnes règles de conduite sur la voie publique est primordial.

Le constat est aujourd’hui sans appel, la mortalité routière à Saint-Martin est essentiellement due à des comportements à risque, en particulier chez les conducteurs de deux-roues. Comment s’habituer à l’idée que des jeunes puissent perdre la vie ainsi, endeuillant des familles à jamais dans la peine. Chaque année à Saint-Martin, les moins de 24 ans sont les principales victimes des accidents de la route.

Face à ce constat alarmant, chaque citoyen doit prendre conscience de la nécessité d’être prudent sur la route et de respecter les règles de conduite : respect de la vitesse autorisée, port du casque de protection, port de la ceinture de sécurité, etc. Sans cette prise de conscience urgente et collective, nous continuerons à pleurer un enfant, un frère, un ami. C’est intolérable.

J’en appelle donc à tous ceux qui circulent sur nos routes, les jeunes en particulier, soyez prudents, roulez tranquillement, ne prenez pas de risques inutiles, protégez vous et protégez ceux qui empruntent comme vous la voie publique.

Nous devons agir vite. C’est pourquoi la Collectivité soutient l’association de sécurité routière SXM qui sensibilise les jeunes conducteurs aux dangers de la route. Mais nous devons aller plus loin ! Ainsi je demanderai au préfet délégué Vincent BERTON et au commandant de la gendarmerie des Iles du Nord Maxime WINTZER de mettre en place des opérations de contrôle soutenues et spécialement axées sur le contrôle des deux-roues. Notre police territoriale est bien sûr partie prenante en s’engageant aux côtés des forces de gendarmerie et sur l’axe de la prévention routière.

Je demande aussi aux parents de sensibiliser leurs enfants au port du casque et au respect des bons comportements sur la route. L’éducation collective que nous devons mettre en œuvre pour inverser la tendance est une action à mener tous ensemble. Ce n’est que dans un esprit collectif et engagé que nous parviendrons à changer les comportements durablement. Merci à tous pour votre engagement dans cette cause qui concerne nos enfants ».

