Bus transfrontaliers : contrôle renforcé entre Saint-Martin et Sint Maarten

Fin novembre, des contrôleurs des transports des côtés néerlandais et français de l’île ont collaboré près du Monument de la Frontière, entre Cole Bay et Bellevue, pour surveiller et faire respecter la conformité des opérateurs de bus publics transfrontaliers.

Cette opération ciblait les déplacements entre les deux parties de l’île, afin de garantir le respect des réglementations territoriales et des conditions de permis, notamment pour les 30 chauffeurs néerlandais autorisés à opérer sur la ligne transfrontalière Philipsburg – Marigot – Philipsburg. Les mesures d’application incluaient l’émission d’une amende de 500 florins antillais (NAF) à un conducteur opérant sans permis de services de bus. De plus, deux incidents ont été signalés, où des passagers ont été contraints de descendre des bus en raison de la non-conformité des opérateurs. Dans un cas, il s’agissait d’un transport non autorisé vers et depuis le côté français, tandis que dans l’autre, le conducteur utilisait un véhicule gravement endommagé, présentant des risques pour la sécurité. Pour la haute saison touristique de 2024 et en 2025, les deux unités de contrôle des transports effectueront des contrôles aléatoires à divers points de passage. Ces efforts conjoints visent à éliminer la concurrence illégale, à garantir l’équité dans le secteur, à s’assurer que les passagers disposent d’une couverture d’assurance appropriée et à améliorer la qualité du service pour répondre aux attentes du public. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter