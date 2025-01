VŒUX 2025 : Un message porteur d’espoir du CTJ 

Klohé Francillette, présidente du Conseil Territorial des Jeunes (CTJ), a adressé ses vœux 2025 aux jeunes de Saint-Martin, mettant en avant réussite, santé et bonheur pour cette nouvelle année.

“Chers jeunes du territoire,

Au nom de tous les membres du Conseil Territorial des Jeunes, je vous souhaite une excellente année, pleine de réussite, de santé et de bonheur. Un grand merci à la collectivité pour son soutien tout au long de l’année écoulée. Que cette nouvelle année soit synonyme de projets réussis et de collaborations fructueuses !

L’année 2024 a été marquée par plusieurs moments forts, dont notre participation au congrès ANACEJ en octobre dernier. Cet événement a été une occasion privilégiée d’échanger, d’enrichir nos connaissances et de tisser des liens avec d’autres conseils de jeunes, notamment ceux de Martinique, Guyane, Mayotte et La Réunion.

Dans la même semaine, le CTJ s’est rendu à Bry-sur-Marne pour rencontrer le Conseil des Jeunes de cette ville, jumelée avec Saint-Martin. Cette rencontre a permis de renforcer les liens entre les deux conseils et d’envisager des projets communs pour un futur proche. Ce congrès et cette rencontre ont non seulement été une source d’inspiration, mais aussi un point de départ pour de futurs projets collaboratifs.

Pour 2025, notre vision se concrétise avec un projet ambitieux autour du Traité de Concordia, en collaboration avec nos homologues du Sint-Maarten Youth Parliament (YMP). Ce projet vise à renforcer les liens entre les jeunes acteurs de la politique et à promouvoir des valeurs de dialogue et de coopération. D’autres projets passionnants seront également présentés au cours du premier trimestre 2025, enrichissant ainsi notre engagement et nos actions pour une année dynamique et pleine de perspectives.

À l’approche des examens du baccalauréat, restez concentrés et confiants en vos capacités, car chaque effort fourni vous rapproche de la réussite.

Soyez prudents sur les routes, protégez-vous et les autres, et rappelez-vous que la véritable force réside dans la paix et le respect, loin de toute forme de violence. »

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter