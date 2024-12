PRÉVENTION : Les gendarmes en action pour la sécurité autour des écoles

Une opération de contrôle menée par la gendarmerie s’est déroulée hier rue de Spring à Concordia. Dès 6h30, 18 gendarmes, dont deux motards et une brigade cynophile, étaient mobilisés pour surveiller les flux et apaiser la tension autour des écoles, un dispositif apprécié par le personnel éducatif et les parents.

Le lieutenant-colonel Hugues Loyez, commandant de la gendarmerie, a salué l’effet rassurant de la présence policière : « Les comportements virulents disparaissent quand nous sommes là. Cependant, il faut retrouver une normalité où aller à l’école en toute sécurité ne nécessite pas la présence de gendarmes. » Malgré le calme relatif lié à un mouvement de grève, plusieurs infractions ont été relevées, notamment l’absence de port de casque ou de ceinture et l’usage de stupéfiants au volant. Cette intervention, la 3ème de la semaine, s’inscrit dans une stratégie de contrôles réguliers. Ces passages répétés visent à établir une présence visible et dissuasive, comme l’a souligné le préfet délégué Vincent Berton : « Nous devons réagir rapidement pour enrayer la violence ». Certains jeunes reproduisent des comportements de territorialisation, allant jusqu’à taguer les bancs d’école pour les attribuer à un quartier particulier et se battre entre bandes. Porteur d’un discours de fermeté, le proviseur du lycée professionnel Danielly Jeffry a d’ailleurs mis en place un pré-conseil de discipline tous les vendredis.

L’engagement des forces de l’ordre à multiplier ces interventions contribue à instaurer un climat de sérénité aux abords des écoles, un pas essentiel pour protéger élèves, enseignants et familles._Vx

