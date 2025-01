MICRO-TROTTOIR : Devrait-on interdire TikTok en France ?

En 2020, l’Inde était le premier pays à bannir TikTok. L’Afghanistan a suivi le même chemin en avril 2022 et le Népal s’est ajouté à la liste en novembre dernier. Depuis, de nombreux pays se questionnent sur le sujet. Dimanche 19 janvier, les États-Unis relancent le débat après avoir interdit, temporairement, l’accès au réseau social sur son territoire. Pour les Français aussi, il semble difficile de résister à cette plateforme de plus de 1,5 milliards d’utilisateurs dans le monde.

Julina (lycéenne) : Non, il ne faut pas bannir TikTok en France ! C’est divertissant et personnellement, ça me déstresse. Je ne passe pas toute la journée dessus mais je me rends compte que j’y consacre, tous les jours, plusieurs heures. Si ça devient compliqué de suivre à l’école alors il faut réduire son temps passé sur les réseaux, c’est clair. Quand c’est l’heure de faire mes devoirs, je laisse mon téléphone de côté pour rester concentrée. Et puis, je le reprends dès que j’ai terminé. Mais ça va, j’arrive à gérer.

Emmanuel (frigoriste) : Je suis plutôt pour interdire TikTok. C’est un réseau social vraiment abrutissant où on trouve des vidéos qui demandent moins de 20 secondes de concentration et où les contenus sont hachés. Il faut que ça aille toujours plus vite. Je regarde beaucoup de vidéos sur Instagram donc ce n’est pas très différent finalement mais j’essaie quand même de limiter mon temps passé sur les réseaux. Le problème avec les plus jeunes c’est qu’ils sont moins conscients de l’impact des réseaux et surtout moins capables de s’auto-discipliner.

Gabriel (paysagiste) : J’utilise TikTok depuis 4 ans et c’est un bon moyen de s’occuper quand on s’ennuie. Je serais contre l’interdire parce que ça peut être utile. Moi, par exemple, je découvre des recettes, je suis l’actualité de certains artistes et sportifs. Je ne m’en sers pas lorsque je suis avec mes amis. Je sors, je fais mes activités, je ne passe pas tout mon temps sur les réseaux. En revanche, je pense qu’il faudrait l’interdire aux mineurs. Ils ont accès à des contenus qui ne sont sûrement pas bons pour eux.

Propos recueillis par LM

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter