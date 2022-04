Vie locale : Une agence postale territoriale va ouvrir à Quartier d’Orléans

Avant le passage d’Irma, La Poste disposait d’un bureau à Quartier d’Orléans mais les locaux ont été fortement endommagés. En 2019, la direction avait indiqué qu’«ils avaient été rénovés mais qu’ils ne pouvaient rouvrir pour des problèmes techniques».

En mai 2021, la nouvelle direction confirmait que la présence de La Poste dans ce secteur était «nécessaire», aussi travaillait-elle « à une meilleure implantation » avec la préfecture et la Collectivité. Cette dernière vient d’annoncer qu’un partenariat entre les trois parties vient d’être acté, associant également la Semsamar qui met à disposition des rez-de-chaussée de bâtiment à Quartier pour qu’une agence postale territoriale puisse voir le jour. Des travaux seront réalisés jusqu’en mai et l’ouverture au public est programmée en juin.

«Les agences postales territoriales concourent à l’exercice de la mission d’aménagement du territoire et leur création fait l’objet de conventions entre La Poste et les collectivités. Cette convention type prévoit que les collectivités fournissent le local de l’agence, et qu’un ou plusieurs agents territoriaux assurent les prestations postales, y compris des services financiers de dépannage (dépôt ou retrait d’espèces sur un compte courant ou sur un compte d’épargne dans la limite d’un plafond). En contrepartie, la Poste verse à la Collectivité une indemnité compensatrice qui couvre une part de la rémunération des personnels et la part du coût du local affecté à l’agence postale (eau, électricité, téléphone) », explique la COM.

La collectivité financera les travaux estimés à 37 800 euros ainsi que le fonctionnement annuel évalué à 88 260 euros. La Poste participera à hauteur de 15 108 euros au fonctionnement annuel. Par ailleurs, La Poste s’engage à former l’agent territorial qui sera mis à disposition de la COM.

Le conseil exécutif a validé la convention avec La Poste visant à la réouverture d’une agence postale à Quartier d’Orléans mais dans un format différent.

55 vues totales, 55 vues aujourd'hui