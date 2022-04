ART & PATRIMOINE : Mark Martelly expose ses photos à Marigot

Le photographe professionnel Mark Martelly présente actuellement une exposition d’époustouflantes photos de paysages à Photo Caraïbes SXM à Marigot.

Les clichés ne sont pas nombreux, une demie douzaine, mais il n’en faudra pas plus pour admirer le grand talent de cet artiste originaire de Guyane. Installé à Saint Martin depuis 2000, Mark Martelly a l’œil pour détecter les panoramas à immortaliser. Les photographies exposées à la boutique Photo Caraïbes, qui sont d’ailleurs visibles jusqu’au 1er mai, ont été prises du côté français de l’île entre 2022 et 2022. Le photographe affectionne particulièrement les couchers de soleil, et même s’il apprécie photographier les humains, les paysages restent son domaine de prédilection. La beauté de ses clichés n’est pas à débattre. Mark Martelly, graphiste de son état, a suivi des cours de photographie lors de ses études en école d’art, il manie les objectifs et les appareils photos depuis 2006. Il s’agit ici de sa première exposition et très certainement pas la dernière. Le magasin Photo Caraïbes situé aux Amandiers à Marigot (entrée située dans la ruelle menant au front de mer) a pour habitude d’accueillir des photographes professionnels ou amateurs à exposer tous les mois et demi. Mark Martelly est désormais le treizième à exposer dans ces lieux, que ça lui porte chance. _Vx

Heures d’ouverture de Photo Caraïbes :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Samedi de 8h30 à 12h30

