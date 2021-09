La collectivité recherche des assistants familiaux pour accueillir des enfants à domicile

Dans le cadre de ses missions de protection de l’enfance, la collectivité de Saint-Martin recherche des assistants familiaux pouvant accueillir des mineurs à domicile, de la naissance à l’âge de 18 ans. Cette profession hautement éducative et valorisante engage le postulant ou la postulante ainsi que sa famille dans un projet de vie généreux aux côtés d’une équipe pluridisciplinaire.

Pour devenir Assistant Familial, il est demandé de présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs à domicile dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif, de disposer d’un logement dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent de garantir le bien-être et la sécurité des mineurs(es) accueillis, de maîtriser le français à l’oral et à l’écrit et d’être disponible pour suivre la formation d’assistant familial.

Le dossier doit être du formulaire de demande complété, d’un extrait du casier judiciaire n°2 de chaque personne majeure vivant au domicile du candidat et du certificat médical assurant que l’état de santé du candidat lui permet d’accueillir des mineurs.

Le dossier de demande d’agrément doit être adressé au Président du conseil Territorial, monsieur Daniel Gibbs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien être déposé auprès de la Cellule d’agrément de la Délégation Solidarité et familles, à la Maison des Solidarité de Concordia, 10 rue Mont Carmel. La demande est instruite par le service de la protection maternelle et infantile (PMI).

Durant l’instruction de la demande d’agrément, il sera pratiqué un examen du dossier de demande, un ou plusieurs entretiens avec le candidat, la vérification que le candidat n’a pas fait l’objet de condamnations pénales incompatibles avec l’exercice de cette profession.

Les entretiens avec le candidat et les visites à son domicile ont pour but de vérifier qu’il réunit toutes les conditions.

Si vous estimez réunir toutes les conditions et souhaitez obtenir des informations complémentaires pour accompagner un enfant dans son parcours de vie, la Collectivité de Saint-Martin vous invite à vous renseigner auprès de la Délégation Solidarité et Familles, en contactant le 0590 87 93 22.