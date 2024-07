NOUVELLE ZIPLINE EXTRÊME À LA LOTERIE FARM

Vivez des sensations extraordinaires avec la nouvelle expérience Zipline Extrême !

Bienvenue à Loterie Farm, le sanctuaire ultime de l’aventure et de la nature au cœur de Saint-Martin. Niché au milieu d’un environnement tropical luxuriant, notre parcours accrobranche et Zipline vous promet une expérience exaltante et unique. Plongez dans un monde où l’adrénaline et la beauté naturelle se rencontrent, avec des obstacles défiants dans les arbres, notamment des échelles, des cordes raides, des ponts de singe et des tyroliennes. Préparez-vous à survoler la cime des arbres, ressentir la montée d’adrénaline et créer des souvenirs inoubliables en famille ou entre amis.

Un paysage à couper le souffle

Découvrez la beauté époustouflante de Saint-Martin sous un angle unique en glissant à travers la canopée tropicale. Profitez des vues imprenables sur la forêt luxuriante et la mer des Caraïbes. Chaque moment sur notre parcours vous laissera émerveillé par les paysages à couper le souffle.

Libérez le casse-cou qui sommeille en vous avec notre Extreme Zipline Experience, une aventure de haut vol incomparable à Saint-Martin. Préparez-vous à repousser vos limites, vaincre vos peurs et vivre des sensations fortes en parcourant la canopée à des vitesses vertigineuses. Depuis le 28 juin 2024, notre parcours rénové, équipé du nouveau système Saferoller, offre une immersion complète dans la nature et une sécurité accrue.

Une aventure inoubliable

Lancez-vous dans une série de tyroliennes et d’obstacles qui vous feront planer à des hauteurs atteignant 61 mètres au-dessus du sol. Admirez la vue panoramique époustouflante sur la nature environnante tout en ressentant une montée d’adrénaline incomparable. Notre parcours est conçu pour les amateurs de sensations fortes qui cherchent à repousser les limites de l’aventure. Que vous soyez un aventurier en quête de sensations fortes ou un amoureux de la nature, que vous voliez seul, en famille ou entre amis, la Fly Zone de Loterie Farm promet une expérience inoubliable pour tous.

Sécurité et professionnalisme

Votre sécurité est notre priorité absolue. Nos guides expérimentés vous fourniront des instructions détaillées et veilleront à ce que vous soyez bien attaché avant de commencer votre aventure. Vous pouvez vous lancer dans cette expérience palpitante en toute confiance.

Ne manquez pas cette opportunité de vivre des moments extraordinaires. Rejoignez-nous pour une aventure qui vous laissera des souvenirs mémorables et une envie irrépressible de revenir.

3 Départs tous les jours : 10h, 12h et 14h

LOTERIE FARM

Route du Pic Paradis, Rambaud, Saint-Martin

+590 590 87-8616

FACEBOOK : Loterie Farm

INSTAGRAM : loteriefarm

SITE : www.loteriefarm.com

