Election présidentielle : Les résultats définitifs à Saint-Martin

A l’issue du 1er tour, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivent en tête à Saint-Martin avec respectivement 35 % et 25,17 % des suffrages exprimés, soit 2006 et 1441 voix.

Marine Le Pen obtient 853 voix (14,9 %), Eric Zemmour 638 (11,14 %), Valérie Pécresse 204 voix (3,56 %), Nicolas Dupont-Aignan 170 voix (2,97 %), Yannick Jadot 133 voix (2,32 %), Jean Lassalle 115 voix (2,01 %), Anne Hidalgo 65 (1,14 %), Philippe Poutou 36 voix (0,63 %), Fabien Roussel 34 voix (0,59 %) et Nathalie Arthaud 31 voix (0,54 %).

19 147 personnes étaient appelées à aller voter samedi 9 avril, 30,8 % d’entre elles se sont déplacées soit 5 898. Parmi les votants, 2,92 % ont déposé un bulletin blanc ou nul (172 votes).

Le second tour aura lieu le dimanche 24 avril en métropole, le samedi 23 aux Antilles.

OUTRE-MER : La participation la plus faible enregistrée à Saint Martin et en Polynésie

Au premier tour de l’élection présidentielle, c’est à Saint-Martin et en Polynésie qu’on a le moins voté avec des taux de participation respectifs de 30,8 % et 30,0 %. A l’inverse, c’est à Wallis et Futana et Saint-Pierre et Miquelon qu’on a le plus voté (56,7 % et 55 %).

A la Réunion et à Saint-Barthélemy, plus de la moitié des personnes inscrites sur les listes électorales sont allées voter (53,6 % et 51,3 %). En Martinique, Guadeloupe et à Mayotte, la participation s’élève à 44,8 %, 42,7 % et 40,3 %, en Guyane et en Nouvelle Calédonie à 36,2 et 33,4 %.

Par bassin géographique, c’est dans l’océan Indien que la participation est la plus élevée (52,04 %) après Saint-Pierre et Miquelon (55%), puis dans aux Antilles-Guyane (42,4 %) et enfin dans le Pacifique (32,7 %).

Globalement 861 417 personnes domiciliées dans les Outre-mer sont allées au premier tour de l’élection présidentielle, soit un taux de participation de 42,1 %. Le nombre d’électeurs est de 1,95 million.

(soualigapost.com)

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui