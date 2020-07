COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE NOTRE SENATEUR GUILLAUME ARNELL SUITE AU REMANIEMENT

Nomination de Jean Castex et remaniement ministériel Paris, mardi 7 juillet 2020

“Suite à la démission d’Édouard Philippe, le Président de la République a nommé comme Premier ministre Jean Castex, qui a annoncé la composition du nouveau Gouvernement.

Au moment où Annick Girardin quitte ses fonctions, je voudrais saluer le travail qu’elle a effectué au ministère des Outre-Mer mais aussi le regard attentif et attentionné qu’elle a porté à notre territoire, surtout depuis le passage de l’ouragan Irma. Nos relations ont été étroites et franches au cours de ces dernières années, et je lui souhaite de réussir à la tête du nouveau ministère de la mer car il est temps que la France impulse une politique forte, à la hauteur de la grande puissance maritime que nous sommes.

Sébastien Lecornu lui succède donc, et il connait Saint-Martin pour s’y être rendu peu de temps après le passage d’Irma en 2017. Depuis nos relations sont suivies et il m’a régulièrement manifesté sa volonté d’aider notre territoire. Je forme le vœu qu’il fasse entendre au sein du Gouvernement que la France ne peut rayonner sans ses Outre-Mer. S’agissant de Julien Denormandie, pour lequel j’ai respect et admiration, tant pour ses qualités d’écoute que pour sa grande capacité de travail, je sais qu’il trouvera les voies et les moyens pour répondre à la grande détresse des agriculteurs. A titre personnel, je regrette le départ de Didier Guillaume, qui m’avait accueilli lors de mon arrivée au Sénat en 2014, et qui avait par la suite rejoint le groupe RDSE.

Quant au reste de l’équipe gouvernementale, à l’exception de Barbara Pompili, je suis surpris de ne pas retrouver une meilleure traduction de la forte préoccupation environnementale exprimée par nos concitoyens lors du dernier scrutin municipal. Mon autre regret porte sur l’absence de représentants ultramarins au sein de ce nouvel exécutif. Nul doute que nos territoires possèdent des femmes et des hommes qui auraient été à même d’assumer des responsabilités nationales. Néanmoins, mes vœux de succès accompagnent le nouveau Premier ministre et son Gouvernement, et je lui souhaite toute la réussite possible pour la France et ses Outre-Mer, qui je l’espère auront une oreille attentive et un regard bienveillant.”

Guillaume Arnel