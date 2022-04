Gymnastique : Club de « Gym Saint-Martin » : toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort ! 

Le jeudi 7 avril dernier a eu lieu la compétition territoriale de gymnastique artistique organisée par le club de « Gym Saint-Martin » à Hope Estate. Un concours au cours duquel chaque gymnaste devait performer sur quatre agrès (saut, barres asymétriques, poutre et sol).

Au terme d’une belle prestation sur chacun des quatre agrès, Mei Marchisella (catégorie 13-14 ans) a obtenu le meilleur score au classement général de la compétition. Bravo Mei !

Sinon, un nouveau défi attend le mois prochain les jeunes gymnastes saint-martinoises (catégorie 12-15 ans) lors des championnats Antilles-Guyane par équipe qui se dérouleront à Fort-de-France. Les protégées de Gratienne Rom disputeront également le concours en individuel. Un beau programme en perspective !

Bientôt la fête à Hope Estate…

En attendant des bonnes nouvelles en provenance de Martinique, sachez déjà que le club de « Gym Saint-Martin » vous donne rendez-vous à Hope Estate le jeudi 26 mai pour une autre compétition Fédérale B (non sélective) de gymnastique artistique féminine et masculine qui réunira plus de 50 jeunes athlètes !

Sur sa lancée, le club de « Gym Saint-Martin » clôturera l’année sportive en juin (le jour reste à définir) par le spectacle de la baby-gym et des non-compétiteurs. Encore de belles émotions à vivre et à partager avec la grande famille du club de « Gym Saint-Martin » ! _AF



Les résultats de la compétition territoriale du 7 avril :

Catégorie 11/12 ans :

1ère : Julicia Brooks

2ème : Naell Nubret

Catégorie 14/15 ans :

1ère : Mei Marchisella

2ème : Waimaria Steele Lauga

3ème : Naidy Nubret

Catégorie 16 ans :

1ère : Keona Inguenaud

