CAUSE ANIMALE : Recherche urgente d’escortes pour accompagner les chiens en Métropole

La situation est critique : une vingtaine de chiens doivent partir en Métropole vers un refuge, une association ou leur nouvelle famille d’adoption.

Le Collectif Animaux SXM lance l’appel à toute personne voyageant prochainement vers la Métropole. Les chiens toujours présents sur le territoire de Saint Martin sont actuellement en famille d’accueil, ce placement étant provisoire, nos amis à quatre pattes ont besoin de rejoindre l’autre continent pour être adopté et entamer leur seconde vie. L’urgence est notable afin de fluidifier le circuit d’adoption et de libérer les accueillants saint-martinois pour que ces derniers soient à même de recueillir d’autres chiens errants ou abandonnés. L’objectif est donc d’évacuer ces animaux dès que possible. Tout est déjà en place de l’autre côté de l’océan, que ce soit en refuge ou dans les familles d’accueil, mais sans escorte pour accompagner les toutous à Paris, rien n’est possible et la machine bloque. Si le Collectif Animaux SXM appelle à l’aide, ce sont surtout ces chiens qui en ont besoin. Rien à payer pour le voyageur, tous les frais sont pris en charge par l’association ainsi que les démarches administratives, la boule de poils est amenée à l’aéroport avant le départ. Et pas grand-chose à faire non plus si ça n’est de récupérer l’animal dans sa cage au terminal d’arrivée à Paris, une personne référente sera présente pour récupérer le chien. L’association recherche donc des personnes qui voyagent avec Air Caraïbes depuis l’aéroport de Grand-Case ou de Juliana. Le collectif en appelle également aux personnes acceptant de prendre un chien de petite taille ou un chiot en cabine (équivalent du bagage gratuit), ça sauve une vie et ça fera fondre vos compagnons de voyage. Enfin, les personnes prenant l’avion au départ de Paris vers Saint-Martin peuvent aussi proposer leurs services pour ramener les cages utilisées. Pour avoir été nous-mêmes escortes de deux chiens dont un qui attendait depuis un an de trouver sa famille pour la vie, l’expérience de participer à cette chaine de solidarité laisse un souvenir doux et une grande émotion. _Vx

Facebook : Collectif Animaux SXM

