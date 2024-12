PORTRAIT / Sabrina Placidoux : “J’ai étudié toute ma vie en hommage à ma mère”

Fondatrice de l’association Connected Ladies, ingénieure à la Collectivité de Saint-Martin et maman à temps plein, Sabrina Placidoux raconte son parcours rempli d’épreuves mais surtout d’ambitions. Née aux Abymes, en Guadeloupe, à la fin des années 70, elle s’installe sur la Friendly Island en 2000.

À son arrivée sur l’île, elle termine la première partie de ses études et intègre les équipes de la Collectivité quelques années plus tard. Mère de trois enfants à cette époque, elle découvre qu’elle est atteinte d’une thrombophlébite cérébrale. Une maladie mortelle qui fragilise rapidement sa mémoire. Sous les conseils de son médecin, elle reprend ses études pour recouvrer la mémoire : “Cette maladie était un mal pour un bien puisque j’ai toujours voulu évoluer dans ma carrière pour atteindre les hautes sphères de mon activité. Alors, je me suis remise à travailler. J’ai réussi à guérir et à accéder au poste auquel j’aspirais alors que j’attendais mon quatrième enfant”. Elle ne s’arrêtera pas là. Cinq ans plus tard, elle se prépare à devenir ingénieure territoriale spécialisée en aménagement du territoire. C’est à nouveau un triomphe puisqu’elle devient la première femme ingénieure à la Collectivité : “Avant de quitter notre monde, ma mère a dit “la réussite des études…”. Depuis, j’ai étudié toute ma vie en hommage à ma mère”. Fière du chemin qu’elle a parcouru, Sabrina explique que c’est sa volonté mais aussi son travail sur elle-même qui l’a porté jusqu’à ses objectifs : “J’ai utilisé les lois universelles pour me conditionner à réussir et ça a fonctionné. C’est sur ces principes mêmes que j’ai voulu fonder l’association Connected Ladies”.

Connected Ladies au service des autres associations

En effet, c’est après une série d’émeutes déclenchées à Sandy Ground, en 2022, que Sabrina décide de venir en aide à ceux qui souhaitent sortir de leurs tourments et réaliser leurs projets : « J’ai compris que les gens deviennent violents quand ils n’ont pas conscience de qui ils sont. Ceux qui grandissent sans qu’on leur donne de la valeur finissent par manquer d’estime de soi. C’est pourquoi, à Connected Ladies, nous nous penchons sur l’identification des blessures émotionnelles, la conscience de soi pour une meilleure efficience au travail, l’intelligence émotionnelle ou encore les interactions avec autrui ».

Aujourd’hui, Sabrina et son équipe répondent aux besoins d’une cinquantaine de personnes et partagent leurs méthodes avec 6 autres associations : “En réalité, Connected Ladies se dédie aux autres associations. On est là pour mettre à disposition des outils tels que l’empowerment, les tableaux de visualisation et un tas d’autres supports qu’on présente aux autres organisations”. Au service des femmes, des hommes et des adolescents, Connected Ladies invite, à titre gratuit, tous ceux qui le souhaitent à venir partager leur histoire en s’inscrivant sur un groupe Whatsapp, une page Facebook mais aussi un club de lecture. « On a créé notre club de lecture il y a un an, après ma rencontre avec Don Miguel Ruiz, l’auteur de l’ouvrage à succès ‘Les quatre accords toltèques’. Notre club de lecture compte plus de 200 ouvrages de développement personnel sur lesquels nous échangeons et avançons ensemble ». _LM

