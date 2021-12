ARTISANAL : French Natural Soap, où savon rime avec passion

La marina royale de Marigot compte encore de jolis trésors en son sein, avec entre autres la boutique French Natural Soap qui offre des senteurs qui laissent rêveur.

Lorsque l’on passe la porte du magasin, la beauté du lieu et les mille et une couleurs sautent instantanément aux yeux… jusqu’à ce que l’odorat prenne le dessus de par les blocs de savons exposés. Que celles et ceux qui n’y connaissent que peu en la matière se rassurent, Jean-Charles, propriétaire du magasin, est passionné par ce qu’il fait et les produits qu’il propose. Il vous guidera, vous conseillera et se fera un plaisir de raconter l’histoire de chaque produit. French Natural Soap est une société familiale qui perdure depuis bientôt 38 ans avec pour seule règle d’or : le 100% artisanal. Chaque savon est fabriqué en laboratoire, labellisé naturel et sans aucun produit chimique. Certains d’entre eux comptent de nombreuses vertus thérapeutiques, que ce soit pour traiter le psoriasis, l’eczéma, les démangeaisons ou encore les rougeurs et la cellulite. Dans une ère où l’on s’éloigne de plus en plus des produits transformés pour privilégier le 100% naturel, la boutique French Natural Soap est un passage obligé. Les utilisations sont multiples, ne se limitant pas uniquement au savon à proprement parler, le magasin fait la part belle aux déodorants, dentifrices et huiles essentielles, extraites naturellement bien entendu. Jean-Charles découpe à l’unité selon la demande afin de conserver au mieux et le plus longtemps possible les fragrances naturelles de ses savons fabriqués dans le sud-ouest de la France. Citons par exemple le savon à base de grappes de raisins de Monbazillac, confectionné dans le Périgord et pour tout type de peau, il est à la fois astringent et tonifiant, convient parfaitement aux peaux grasses et à problèmes, riche en acides gras insaturés, il régule l’excès de sébum participant à l’apparition de petits boutons. Ou encore le savon fraises champagne, avec de vraies fraises, séchées, déshydratées, mixées et incorporées à la préparation qui n’ont jamais été traitées, parfait exfoliant grâce aux petites graines du fruit. Et le produit coup de cœur, le savon avec les pétales de rose… un délice pour la peau. _Vx

Infos : 06 13 50 48 13

Marina Royale – Marigot

Ouvert non-stop de 9h à 18h

Instagram : @french_natural_soap