RÉSEAUX SOCIAUX : Le “Big Christmas Tree Challenge”, un atout pour le marketing territorial

Noël approche à grands pas, et avec lui, une opportunité unique pour Saint-Martin de conjuguer festivités et promotion de son territoire. La Collectivité lance le “Big Christmas Tree Challenge”, un concours invitant résidents et visiteurs à parcourir l’île à la recherche de ses neuf sapins de Noël disposés dans des lieux emblématiques.

Ce concours festif s’inscrit dans une démarche d’innovation en marketing territorial. En mobilisant les réseaux sociaux, notamment Instagram, la Collectivité valorise les atouts de la partie française de Saint-Martin : paysages enchanteurs, diversité culturelle et esprit de fête. Les participants, transformés en ambassadeurs, partagent leur expérience à travers des photos, créant une vitrine digitale attractive pour la destination.

Le choix d’une action participative et visuelle est pertinent face à une concurrence accrue entre destinations caribéennes. En mettant en avant l’aspect convivial et communautaire, ce challenge capte l’attention des jeunes adultes, des familles et des voyageurs en quête d’expériences uniques.

L’initiative inclut des récompenses ancrées dans l’identité locale : paniers de produits du terroir et objets culturels. Une manière subtile de promouvoir le savoir-faire saint-martinois tout en générant un flux touristique interne.

En mêlant magie de Noël et stratégie numérique, Saint-Martin affirme son ambition d’être une destination innovante et attractive. Alors, prêt.e.s à partir à la chasse aux sapins ? Date limite de participation : le 19 décembre à midi. _AK

Infos et règles du concours sur le compte Instagram @collectivitedesaintmartin

