Pont de Sandy Ground : les travaux reportés de deux semaines

Les travaux de rénovation du pont de Sandy Ground entrainant l’interruption de la circulation routière ont été reportés de deux semaines en raison de problèmes techniques

Les travaux pour le pont de Sandy-Ground font face à deux difficultés entrainant la nécessité d’ajourner de façon impromptue les périodes d’interruption des circulations :

Le titulaire des travaux de rénovation du pont nous indique, aujourd’hui, que la grue automotrice nécessaire au levage des éléments de charpente les plus lourds est en panne. Son fournisseur lui indique un délai de réparation d’une semaine ;

Le titulaire des travaux de montage de la passerelle nous indique aujourd’hui qu’il rencontre des difficultés dans l’approvisionnement maritime des éléments de structures en provenance de la Guadeloupe. Sachez pour votre bonne information que l’ensemble des personnels et matériels nécessaires aux travaux de rénovation du pont ont bien été réceptionnés et sont opérationnels sur le territoire. Aussi, les périodes d’interruptions des circulations doivent être ajournées de deux semaines, à savoir:

• Interruption de la circulation routière, entre le lundi 23 août et le dimanche 19 septembre

• Interruption de la circulation maritime, depuis le lundi 26 juillet et jusqu’au jeudi 30 septembre.

La Collectivité de Saint-Martin s’excuse pour ce report de date demandé les entreprises prestataires et met tout en œuvre avec ces dernières pour faire accélérer les travaux et causer le moins de désagréments possible. Pour rappel : Une brigade de gendarmerie et une brigade de sapeurs-pompiers seront installées avec le matériel nécessaire sur la Baie Nettlé durant la période de fermeture du pont à la circulation routière, soit désormais du 23 août au 19 septembre 2021.