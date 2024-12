CROSS / De Saint-Martin à la Guadeloupe : des champions en herbe se distinguent au Cross Académique UNSS

Le Collège Mont des Accords a des raisons de se réjouir : ses élèves se sont brillamment illustrés lors du Cross Académique UNSS qui s’est tenu à Goyave, en Guadeloupe, le 11 décembre dernier.

Après des performances prometteuses au Cross UNSS District à Saint-Martin le mois précédent, 12 jeunes athlètes ont été sélectionnés pour représenter leur établissement et leur île dans cette compétition d’envergure.

Une expérience formatrice pour les Benjamins

Pour leur toute première participation à une compétition académique, l’équipe Benjamin Mixte termine à une honorable 9e place sur 13 équipes. Les élèves, engagés dans un parcours exigeant et marqué par des conditions climatiques difficiles (pluies abondantes et terrain boueux), ont su relever le défi avec courage. Ces jeunes athlètes ont affronté des adversaires aguerris et vécu une expérience enrichissante, qui pourrait bien devenir un moteur pour leur progression sportive.

Les Minimes sur la plus haute marche du podium

Les Minimes, quant à eux, ont marqué l’histoire en devenant Champions Académiques, décrochant la première place en équipe sur 12 équipes participantes. Une victoire éclatante, obtenue grâce à leur détermination et à leur esprit d’équipe, malgré les conditions atypiques par rapport à celles de Saint-Martin.

Certaines prestations individuelles ont également brillé : Océance Chilou (Minime) et Kathia Boutin Correa (Benjamin) décrochent chacune la 1re place dans leur catégorie. D’autres élèves, comme Oscar Morandeau et Bianca Cabrera Parotte, figurent parmi les meilleures performances de la journée. Encadrés par leurs professeurs d’EPS, M. Lilian Beauchet et Mme Maud Larrieste, ces jeunes ont fièrement porté les couleurs de Saint-Martin. Bravo à eux pour leur engagement, leur persévérance et leur esprit d’équipe ! _Vx

Résultats complets

Minimes Mixtes (1er sur 12 équipes)

• Boucaud Naila – 7e filles

• Chilou Océane – 1re filles

• Cox Warrington Jahyomi – 13e garçons

• De la Cruz Garcia-Valandy Ashely – 13e filles

• Morandeau Oscar – 11e garçons

• Javois-Matthew Carl – 5e garçons

Benjamins Mixtes (9e sur 13 équipes)

• Bernard Romancio – 30e garçons

• Boutin Correa Kathia – 1re filles

• Cabrera Parotte Bianca – 5e filles

• Gumbs Clémenceau – 40e garçons

• Maccow Perez Michael – 59e garçons

• Bique Kimany – Course non terminée

