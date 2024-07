Reprise d’AIR ANTILLES : Premier vol commercial réussi vers Saint-Martin

Malgré plusieurs reports, le premier vol d’Air Antilles vers le territoire de Saint-Martin a eu lieu ce lundi 22 juillet 2024. Jour historique pour la compagnie aérienne reprise par la Collectivité de Saint-Martin et le groupe EDEIS le 29 septembre 2023.

Dès 5h15 du matin, l’équipe d’enregistrement d’Air Antilles était en place à l’aéroport international de Martinique-Aimé-Césaire pour les passagers du 1er vol commercial en ATR de la compagnie. À 8h43, l’ATR s’est posé sur la piste de l’aéroport de Grand-Case Espérance. À bord de l’avion, une partie de l’équipe d’Air Antilles dont Nicolas D’Hyères, directeur commercial et marketing, et Jérôme Arnaud, président d’Air Antilles. Pour ce dernier, le 22 juillet 2024 « marque une nouvelle étape de franchie pour cette magnifique compagnie aérienne. Étape de démarrage des vols en ATR après avoir démarré les vols en Twin Otter vers Saint-Barthélemy il y a un mois. On est très fiers de retrouver nos passagers entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin ». Redémarrée en un temps record de 9 mois, Air Antilles entend adapter son marché conformément au programme imaginé en octobre 2023 : « On va d’abord atteindre une étape de croisière (…) et ensuite se développer vers d’autres destinations dans les douze prochains mois. Mais nous devons d’abord stabiliser nos opérations (…), Air Antilles en rythme de croisière, ça va être 5 avions, 3 ATR et 2 Twin Otter » précise Jérôme Arnaud. La flotte complète devrait être opérationnelle d’ici la fin de l’année : « Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. On parle de la sécurité des gens, c’est important de remettre en service correctement les avions ». Côté finances, le PDG s’est montré pragmatique : « Quand on regarde l’image globale, c’est finalement très peu d’argent par rapport aux services proposés et à l’intérêt d’un outil de désenclavement des territoires ». _Vx

Infos & réservations : https://www.airantilles.com

