ENTREPRISE : Création du club « les entreprises s’engagent à Saint-Martin »

La création du club «les entreprises s’engagent à Saint-Martin», a été actée jeudi dernier dans les locaux de la CCISM à Concordia en présence de nombreux chefs d’entreprise du territoire.

Le club «les entreprises s’engagent à Saint-Martin» fait partie désormais des 102 clubs départementaux dont 5 en Outre-mer répertoriés sur le plan national. Ce projet initié par Vincent Berton, préfet délégué des Iles du Nord avec l’appui de David Touzel, responsable de l’unité territoriale de la DEETS (Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) de Guadeloupe et Angèle Dormoy, présidente de la CCISM a pour but de rassembler les entreprises du territoire pour répondre aux grands défis sociaux, sociétaux et environnementaux de notre époque actuelle. Avec la création de club entreprise, l’objectif avoué est de mettre en place des actions afin de favoriser l’accès à l’emploi de tous les publics en s’appuyant sur le renforcement et la pérennisation du lien entre l’État et l’entreprise avec l’appui de la DEETS et de la CCISM qui sera en charge de l’animation du club « les entreprises s’engagent à Saint-Martin ».

Créer une dynamique

Ce club permettra «de labelliser et valoriser le travail que font les entreprises en termes d’engagement citoyen, qu’il s’agisse de la transition écologique, l’insertion et l’emploi de personnes handicapées, l’accompagnement des jeunes, l’employabilité du public féminin, l’insertion des habitants des quartiers prioritaires dans le cadre de la Politique de la Ville, etc.

En parlant de la formation des jeunes sur le territoire, Vincent Berton a déclaré « qu’il restait beaucoup encore à faire dans ce domaine. Les offres de formation pour les jeunes sur le territoire sont insuffisantes. On est encore loin du compte. Nous devons redoubler d’efforts pour aider les jeunes à s’insérer dans la vie professionnelle ». Voilà une des missions du club entreprise qui est une vitrine idéale pour valoriser toutes les sociétés de l’île, de mieux identifier leurs besoins, quel que soit leur secteur d’activité. C’est un bon moyen aussi pour stimuler la croissance économique ».

A noter qu’un appel à candidatures sera lancé du 2 au 30 septembre prochain pour élire l’entreprise leader du club « les entreprises s’engagent à Saint-Martin ». _AF

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter