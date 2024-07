PHOTOS DU JOUR : « La Sainte Famille » remporte la régate de bateaux en carton de la CTOS

La piètre météo de vendredi dernier n’aura pas eu raison de la régate de bateaux en carton de la Caisse territoriale des oeuvres scolaires (CTOS) qui réunissait ses 570 enfants inscrits sur la plage du Galion et une quarantaine de petits participants de l’orphelinat martiniquais « La Sainte Famille ».

En compétition, 8 bateaux fabriqués de carton et de scotch sur les différents accueils avec les enfants.

Bravo à toute l’équipe du CTOS et à Bérénice Babot, cheffe de service périscolaire et extrascolaire, pour cette matinée faite de rires, de fair-play et de cris de joie !

