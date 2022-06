Narcotrafic : 20 kg de cannabis saisis par les Forces Armées entre la Martinique et Sainte-Lucie

Le 3 juin dernier, lors d’une patrouille de surveillance maritime conduite de nuit entre Sainte-Lucie et la Martinique, le patrouilleur Antilles-Guyane (PAG) La Combattante, basé à Fort-de-France, a réalisé une nouvelle saisie de stupéfiants.

A 4h22, heure locale, une yole suspecte a été détectée dans les eaux territoriales françaises, entre la Martinique et Sainte-Lucie, par le PAG des Forces Armées aux Antilles (FAA). A l’approche du patrouilleur, les individus présents à bord de la yole ont jeté des ballots à l’eau et pris la fuite vers Sainte-Lucie. Les cinq paquets ont été récupérés par La Combattante et testés positifs au cannabis, pour un poids total de 20 kg.

Si l’embarcation et les individus n’ont pas pu être interceptés, les stupéfiants ont été remis le jour-même à l’antenne Caraïbes de l’office antistupéfiants (OFAST).

Depuis le début de l’année, les moyens des Forces Armées aux Antilles ont saisi en mer près de 700 Kg de cocaïne et une tonne de cannabis.

