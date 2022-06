SECURITE ROUTIERE : Les contrôles routiers de gendarmerie ciblant les deux-roues motorisés vont s’accentuer !

Les équipes de la Gendarmerie nationale sont mobilisées contre les incivilités routières chaque semaine. Cette mission est d’autant plus importante aujourd’hui suite aux différents drames qui ont frappé notre territoire.

Depuis le début de l’année, les quatre décès qui ont endeuillé les routes de l’île ont touché des deux-roues motorisés. Ce constat est partagé pour la majorité des accidents mortels de ces dernières années.

Au-delà, en 2022, une conduite dangereuse est la cause des évènements dans l’ensemble des cas. Une vitesse excessive et la présence d’alcool ou de stupéfiants sur les auteurs ont été constatées lors de chaque accident. Facteur aggravant, le casque, élément essentiel de protection du pilote, est rarement porté.

Jeudi 3 juin, afin de forcer à une prise de conscience nécessaire de certains conducteurs, les forces de gendarmerie ont mis en place des contrôles sur la zone de Cripple Gate et de la Savane.

Ces opérations impliquant une vingtaine de gendarmes ciblaient plus spécifiquement les infractions liées aux deux-roues. Le contrôle de 25 véhicules a entraîné la constatation d’infraction sur 17 d’entre eux (non port du casque, absence de carte grise ou permis de conduire, défaut d’assurance, conduite sous l’emprise de stupéfiants et détention de stupéfiants).

Les forces de sécurité déplorent également 2 refus d’obtempérer aggravés. Les conducteurs ont pris des risques inconsidérés pour se soustraire au contrôle, faisant par là peser des risques sur l’intégrité physique des effectifs engagés. L’ensemble des protagonistes ont pu être interpellés. L’ensemble des constats ont entraîné la saisie de 5 deux-roues et trois gardes à vue.

Ces opérations vont se poursuivre dans les prochains jours.

Vincent Berton, Préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, appelle à la mobilisation de tous les Saint-Martinois sur le respect des règles de sécurité et à adopter un comportement citoyen sur la route.

