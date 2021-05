ART / «La piscine», événement François Castelain

« J’obtiens l’emplacement la veille seulement. J’aime ce suspense, le fait de ne pas savoir où je vais. Nous arrivons à une villa à la Savane. Nous voyons des lumières rouges et bleues de loin. Tout est bien organisé : grand parking et des gens sympas et souriants à l’entrée.

Il y a déjà beaucoup de monde quand nous arrivons et une atmosphère agréable règne, créée aussi par la musique de fond originale.

La piscine que nous attendions tous est au milieu sur la terrasse.

A droite, en haut, les magnifiques réalisations du photographe François, la plupart en noir et blanc, imprimées sur aluminium, et la scène. À gauche, le D.J. et un public cosmopolite attendent. Au fond, il y a un écran géant et derrière, le bar et le restaurant, installés pour l’occasion.

François propose un florilège d’événements: un mini-concert de la talentueuse Tanya Michelle ; la danse vigoureuse de Diego Dellion ; la projection d’un court-métrage qu’il a réalisé pour la campagne publicitaire du parfum «aux corps anonymes» et puis beaucoup de bonne musique pour vivre un moment inoubliable.

En tant que photographe et organisateur d’événements, François a décidé de proposer ce nouveau concept à Saint Martin, réunissant l’art et la fête le temps d’une nuit, inspiré du film de 1969 avec Alain Delon et Romy Schneider.

La première édition se tenait dimanche 16 mai. Excellente idée: nous attendons avec impatience le prochain événement !» _RH