Forces Armées aux Antilles : 4,2 tonnes de cocaïne saisies par la frégate Germinal, au large de la Barbade

C’est sur un bateau de pêche battant pavillon vénézuélien que les Forces Armées aux Antilles ont réalisé cette prise record de cocaïne, à l’Est de la Barbade.

Cette opération s’est déroulée à l’aube du dimanche 17 janvier dernier.

L’intervention du Germinal, conduite dans le respect du droit international, a permis de confirmer la présence de marchandises suspectes. 177 ballots se sont révélés positifs à la cocaïne pour une valeur marchande évaluée à environ 130 millions d’euros. Ils ont été saisis et détruits. Les huit membres d’équipage appréhendés ont été remis aux autorités administratives et judiciaires de leur pays.

Cette opération d’envergure est le fruit d’une étroite coopération avec de nombreux pays étrangers et structures internationales. Sous la coordination du Secrétariat général de la mer (au profit du Premier ministre responsable de l’Action de l’Etat en mer) et, localement, du préfet de la Martinique comme délégué du gouvernement dans ce domaine, cette opération réalisée par les Forces Armées aux Antilles a également mobilisé l’office antistupéfiants (OFAST), la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), les garde-côtes des douanes et la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS). _AF