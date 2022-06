CYCLONE : Un exercice militaire grandeur nature organisé aujourd’hui à la Belle Créole

Un cyclone est passé sur la Guadeloupe le 8 juin et un second était attendu hier en milieu de journée sur Saint-Martin. Tel est le scenario imaginé par les forces armées des Antilles-Guyane dans le cadre d’un exercice d’entraînement d’assistance à la population sinistrée.

Militaires, gendarmes, services de l’Etat et de la Collectivité sont mobilisés pendant deux jours pour gérer la crise à Saint-Martin. L’exercice s’est déroulé hier à l’aéroport de Grand Case où un centre opérationnel départemental (COD) a été monté. Aujourd’hui, les forces armées s’entraîneront à la Belle Créole.

Les services vont devoir notamment organiser les évacuations de population, la sécurité du territoire, gérer la communication, etc.

Cet exercice baptisé Caraïbes a débuté la semaine dernière en Guadeloupe et se terminera le 17 juin. «Il est d’une ampleur inédite en réunissant 2500 participants de cinq pays, France, Etats-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni et République dominicaine », précise l’armée.

L’objectif est de mettre en pratique les consignes d’intervention en cas de catastrophe naturelle, d’évaluer les capacités des services à intervenir ensemble et de voir les failles pour pouvoir les combler et ainsi être le plus efficaces possible en cas d’événement.

Depuis le passage d’Irma, il s’agit du premier exercice de ce type à Saint-Martin. (soualigapost.com. crédit photo : FAA)

