ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : Etiquettes et nuances politiques : comment sont-elles attribuées ?

L’étiquette politique de la candidature de Frantz Gumbs aux élections législatives fait débat. Alors que la majorité présidentielle lui a accordé officiellement son soutien, il a été enregistré par les services de l’Etat sous la nuance DVC, divers droite. Comment les étiquettes et les nuances sont-elles définies ? Par qui ? Eléments de réponses.

L’attribution des nuances politiques est réglementée. Les consignes sont données aux préfets par le ministre de l’Intérieur via une circulaire.

Si «le choix de l’étiquette est laissé à la libre appréciation du candidat », une candidature doit impérativement être associée à une nuance politique. Celle-ci est attribuée par les services de préfecture.

Pour cela, les préfets doivent voir si le candidat est investi ou soutenu par une seule formation politique «disposant d’une nuance propre» ou non. Si les candidats n’ont reçu ni investiture, ni soutien ou s’ils ont reçu l’investiture ou le soutien d’une formation non reconnue officiellement et qui ne dispose donc pas de nuance propre, les préfets doivent leur attribuer une nuance dite de sensibilité politique prédéfinie.

Une fois élus, les nouveaux députés devront intégrer un groupe politique au sein de l’Assemblée nationale selon leurs affinités politiques.

(plus de détails sur www.soualigapost.com)

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui