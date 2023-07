NARCOTRAFIC : Les Forces Armées aux Antilles saisissent 1, 7 tonne de cannabis et 2 kg de cocaïne au large de la Martinique

Dans le cadre de la lutte contre le trafic international de stupéfiants en mer, le patrouilleur Antilles-Guyane « La Combattante » a réalisé une très belle prise en saisissant 1,7 tonne de cannabis et 2 kg de cocaïne à bord d’un voilier, au large de la Martinique.

Le 29 juin dernier en soirée, orienté par un renseignement de la Joint InterAgency Task ForceSouth (JIATF-S) et appuyé par l’avion de patrouille maritime du service garde-côtes de la douane, le patrouilleur « La Combattante » est intervenu sur un voilier suspecté de trafic illicite de produits stupéfiants, à une centaine de nautiques (environ 200 km) au sud-ouest de la Martinique.

L’intervention de l’équipage de « La Combattante » a permis de constater la présence de nombreux ballots suspects à bord du voilier. La marchandise découverte a été testée positive au cannabis. Au total, ce sont 1700 kg de cannabis qui ont été saisis ainsi que 2 kg de cocaïne.

Le 1er juillet dernier, sur instruction de la procureure de la République de la JIRS (juridiction interrégionale spécialisée) de Fort-de-France, les stupéfiants, le voilier et les cinq individus suspectés de trafic illicite ont été remis à l’antenne OFAST Caraïbe. A l’issue de ces premiers actes d’enquête, ils ont été présentés à un juge d’instruction et mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes commis en bande organisée et association de malfaiteurs et placés en détention provisoire. Cette quatrième saisie de l’année 2023 porte le bilan des FAA à près de 4,7 tonnes de produits stupéfiants retirés des réseaux de distribution (marchandise saisie ou rejetée à la mer). _AF

