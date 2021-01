Portrait de Sliman Ismaïli Alaoui : « Je désire mettre mon art au service de Saint-Martin »

L’artiste peintre français Sliman Ismaïli Alaoui qui se trouve actuellement en résidence artistique à l’Hommage Hotel vient s’ajouter naturellement à la longue liste de talents déjà présents à Saint-Martin. Rencontre.

L’île de Saint-Martin s’est découverte à Sliman en 2017 après Irma. « Christian Jurand formait à l’époque une équipe de 10 artistes pour venir réaliser la fresque murale devant l’hôtel dans une optique de redynamisation et d’embellissement de l’île. Baki [Arbia, directeur de l’Hommage Hotel] a apprécié mon travail et m’a proposé de revenir pour peindre au gré de mes envies et de mon inspiration. Oh que oui ! »

Sliman n’a pas manqué de productivité depuis sa récente arrivée, l’hôtel compte désormais 6 nouvelles peintures signées de sa main.

Profondément habité et inspiré par le désir de peindre, le parcours de Sliman résonne autant avec destin que prédispositions.

« Je me souviens avoir tenu mes premiers crayons quand j’avais 3 ans. À partir de là, le dessin s’est imposé à moi. J’ai pris des cours de dessin à 10 ans, des cours de BD à 12. Autour de mes 14 ans, des amis m’ont parlé de ce phénomène émergeant alors à Paris et qui consistait à réaliser de gigantesques dessins sur les murs avec des bombes de peinture. 15 ans dans le monde merveilleux du graffiti. »

La vitesse de réalisation de l’artiste lui vient principalement de ses expériences de graffeur (alias Nascio) où le temps d’exécution est primordial mais aussi de cette technique appelée le tracé direct : pas d’esquisse, pas de brouillon, on crée d’emblée à main levée.

Sliman s’est ensuite essayé à la peinture sur tableau, cet instant marque un tournant dans sa carrière.

Il enchaine les techniques et d’autres supports tels que le textile, tout réussit à cet autodidacte passionné. La preuve en 2016 où Sliman reçoit le Prix SAIMA pour la Création Contemporaine Arabe de l’Institut du Monde Arabe. Bien qu’il s’adapte à toutes les demandes avec une facilité déconcertante, son style artistique se caractérise par le mouvement, l’énergie et la transformation. Demandeur de rencontres artistiques et de nouveaux défis, nul doute que Sliman se fera vite une place de choix sur l’île de Saint-Martin. _Vx

Pour joindre Sliman : +33 (0)6 70 96 27 37 – sliman74@yahoo.fr