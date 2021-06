Narcotrafic : La frégate de surveillance Le Ventôse saisit 550 kg de cocaïne au sud de la République Dominicaine !

Dans la nuit du 16 au 17 juin, la frégate de surveillance Ventôse a arraisonnée un go-fast sans nationalité en haute mer au sud de la République Dominicaine. L’embarcation contenait 17 ballots de cocaïne pour un poids total estimé de 550 kilos. Ses deux membres d’équipage ont été appréhendés.

Dans le cadre d’un accord conclu entre la France et la République Dominicaine, l’embarcation, la cargaison et les deux narcotrafiquants présumés ont été remis vendredi matin aux autorités dominicaines. Cette opération intervient alors qu’une semaine de rencontres internationales sur les trafics par voie maritime se tenait en République Dominicaine dans le cadre du programme d’Appui à la Lutte contre la Criminalité organisée en Région Caraïbe (ALCORCA).

La cocaïne, qui sera détruite en présence d’un représentant français, représente une perte de plus de 3 millions d’euros à la revente pour le narcotrafic dans la région et plus de 15 millions en Europe.

Cette opération représente la sixième prise de stupéfiants de l’année pour les forces armées aux Antilles qui ont ainsi intercepté et retiré du marché plus de 5,5 tonnes de cocaïne.