MICRO-TROTTOIR : Quel est votre endroit préféré du côté français de l’île ?

Alain (chauffeur de taxi) : J’aime beaucoup Oyster Pond. C’est simple là-bas, c’est retiré, on s’y sent bien. Il y a de l’espace et peu d’embouteillages. Le soir, on n’entend pas trop la musique, c’est calme et agréable. La tranquillité, c’est essentiel pour moi et ici, ce n’est pas facile de trouver un endroit au calme.

Arshan (réceptionniste) : Je trouve la plage de Friar’s Bay vraiment splendide. L’eau y est tellement claire et belle, à chaque fois je me laisse surprendre. C’est difficile à décrire mais j’adore l’ambiance de cet endroit. D’ailleurs, je sympathise souvent avec de nouvelles personnes quand j’y vais. Il doit y avoir de bonnes ondes !

Sophie (retraitée) : Mon endroit préféré, c’est ma case à Colombier. J’y habite depuis plus de 10 ans. J’ai même un petit jardin, c’est que du bonheur ! J’adore la campagne, j’y trouve un sentiment de sécurité. C’est très familial dans ce coin-là et on vit avec les locaux. On n’est pas éloigné de la vraie vie des Antilles. C’est resté “roots” en fait.

Propos recueillis par LM

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter