Résultats Trophée Golf Dauphin Telecom 2024

Samedi dernier, cette compétition très courue a attiré 60 joueuses et joueurs à Mullet Bay pour l’un des événements phares de la saison golfique.

Cette édition a vu la participation de 11 golfeurs venus de la partie hollandaise, ainsi que notre sympathique ami Glenford Gumbs venu d’Anguilla. Le parcours, plus verdoyant que jamais, avait été correctement préparé par l’équipe de Mullet Bay Golf Course. Cependant, quelques pièges attendaient les participants, notamment dans les hautes herbes en bordure de fairway (roughs) et sur les greens, réputés pour leur caractère «injouables» en ce moment.

Une partie de l’équipe marketing et commerciale de Dauphin Telecom s’était également mobilisée pour contribuer à l’organisation de cette grande fête du golf.

Dès 8h15, par un temps splendide et sans vent, les 15 groupes s’élançaient simultanément (shotgun) sur le parcours, dans une ambiance conviviale et festive, comme chaque année. Certains d’entre eux prenaient soin d’emporter quelques bières sans alcool Heineken 0.00 bien fraîches offertes par Divico un des co-sponsors de l’évènement.

Au bout de 4 heures les groupes les plus rapides rentraient au club house, tous heureux de se reposer à l’ombre et de s’abreuver. Les derniers participants terminaient quant à eux leur 18 trous un peu plus tard, avant de se diriger vers Mario’s Bistrot au Cliff, où un buffet chaleureux les attendait avant la cérémonie de remise des prix.

Au menu des sportifs préparé spécialement par Mario: salade césar, salade de fusili, blancs de poulet grillés et slider (mini-hamburger).

Remise des prix et moments forts

Vers 14h00, le palmarès était dévoilé grâce au travail de Fred et Jonathan N. qui ont contrôlé les 60 cartes de score pendant plus d’une heure. La cérémonie de remise des prix pouvait commencer.

Le grand vainqueur toutes catégories en score brut n’était autre que le toujours souriant et expérimenté Yawo Nyuiadzi, qui ramenait une carte impressionnante de 78 (+8 au-dessus du par), un véritable exploit sur ce parcours piégeux. Il faut savoir que Yawo avait fait mieux il a quelques années avec un score de 70 à Mullet Bay en compétition.

Pour la première fois, une mise aux enchères de lots offerts par les sponsors avait lieu, dont les bénéfices ont été intégralement reversés à l’association des Tamarins. A noter le geste très touchant de Glenford Gumbs d’Anguilla qui a remis un billet de 50$ aux Tamarins pour participer à cette opération avec son coeur.

Pour finir, un tirage au sort des cartes de score a permis aux participants les plus chanceux de repartir avec de nombreux lots généreusement offerts par les sponsors de l’événement.

Dauphin Telecom et les Tamarins remercient pour leur aide et leur contribution au succès de cet évènement les entreprises et commerces suivants :

Air Antilles, Air Caraïbes, Aurora Golf Anguilla, Bistrot Caraïbes, Divico et Heineken 0.00, Faxinfo, IRE Vacations, K-beach Club, Kazla Design, KKô, La Cigale, La Folie, Maison de la Literie, Mario’s Bistrot, Monoprix, Mullet Bay Golf, Rendez-Vous Lounge, SXM Cigars, The Art Box Gallery, The Friendly Books, The Platinum Room, Valentino Beach residence Anguilla, Le Waï Plage et le bureau des Tamarins pour leur parfaite organisation.

Résultats complets

Vainqueur du Dauphin Telecom Trophy 2024 – Yawo Nyuiadzi

1er au Général Net – Arun Jagtiani

Dames

1ère Brut – Elodie Royère

1ère Net – Brigitte Doto

Messieurs Série A

1er Brut – Yawo Nyuiadzi

1er Net – Jean-Paul Clerc

Messieurs Série B

1er Brut – Patrice Enoch

1er Net – Hervé Thibaudeau

Messieurs Série C

1er Brut – Arun Jagtiani

1er Net – Laurent Cathelot

Concours de Long Drive Dames : Bénédicte Bichot

Concours de Long Drive Messieurs : Ludovic Brun (242m)

Concours de précision : Brigitte Doto

