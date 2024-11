POLITIQUE /Transport aérien : une avancée majeure pour les ultramarins

Dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2025, la sénatrice Annick Pétrus annonce l’adoption de son sous-amendement visant à corriger une injustice tarifaire pour les populations ultramarines.

Ce sous-amendement garantit un tarif figé et équitable pour les trajets aller-retour en classe économique entre la France hexagonale et les territoires ultramarins, reconnaissant que pour ces habitants, le transport aérien est essentiel, pas un luxe. Cette mesure prend en compte le coût de la vie élevé et les revenus souvent inférieurs à la moyenne nationale. Elle reflète l’engagement pour une mobilité accessible et une égalité territoriale, tout en répondant aux défis spécifiques des territoires insulaires, comme la double insularité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Préservation du régime spécifique LODEOM

Récemment, la sénatrice a aussi défendu et fait adopter un amendement préservant le régime LODEOM d’exonérations des charges sociales patronales en outre-mer. Cet amendement gelant les paramètres actuels évite une hausse des coûts du travail et de la vie dans ces territoires fragilisés. Cette victoire permet de maintenir la dynamique d’emploi observée ces dernières années et d’éviter des pressions sur les secteurs essentiels comme le transport et la construction. Un grand pas pour l’économie ultramarine. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter