Sécurité routière : Une fresque pour transmettre des valeurs essentielles

L’inauguration de la fresque Ride for Life à Rambaud marque une étape clé dans la lutte contre l’insécurité routière à Saint-Martin. Réalisée par l’artiste ESPA, inspiré de son histoire personnelle, cette œuvre transmet des valeurs intergénérationnelles et invite à réfléchir sur les drames causés par des comportements irresponsables.

Margaux Benaziz, collégienne au Mont des Accords et initiatrice du slogan «Ride for Life», était présente, accompagnée des acteurs éducatifs qui soutiennent l’engagement citoyen. Le préfet délégué Vincent Berton a rappelé la gravité des accidents routiers, appelant à un sursaut collectif, tandis que le vice-recteur Harry Christophe a salué l’impact éducatif de la fresque. Dominique Démocrite Louisy, 3è VP de la COM, a insisté sur la responsabilité de chaque usager. Un QR code intégré à l’œuvre permet d’accéder à des ressources pédagogiques, renforçant son rôle éducatif. L’association Jeunesse Soualiga a également annoncé la projection d’un court-métrage sur la sécurité routière dans les écoles dès janvier 2025. Cette fresque n’est pas qu’une œuvre d’art : c’est un outil d’éducation et un symbole fort pour inciter au respect, à l’amour et à la responsabilité collective. _Vx

