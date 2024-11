FORMATION / CFA Mangrove : un nouveau cap pour les apprentis

Mercredi dernier, 20 jeunes du CFA Mangrove ont signé leur contrat d’apprentissage avec des entreprises du secteur de la restauration, marquant la fin de leur formation et le début d’une nouvelle aventure professionnelle. Ces contrats, d’une durée d’un an, leur ont permis d’intégrer hier des établissements répartis dans divers quartiers de Saint-Martin.

Sur les 48 jeunes ayant démarré la formation, 20 ont trouvé une place en entreprise, tandis qu’une dizaine cherche encore un employeur, notamment dans le secteur de la réception. Le programme accueille principalement des jeunes de 16 à 29 ans, mais inclut également quelques profils de plus de 30 ans, ainsi que deux personnes en situation de handicap, exemptes de toute limite d’âge. Treize employeurs du secteur HCR (hôtellerie, café, restauration) participent à cette initiative, démontrant leur engagement envers ces jeunes talents. «Nous sommes fiers du parcours de ces apprenants. Leur motivation et leur sérieux sont essentiels. Nous voulons des jeunes prêts à apprendre et à travailler comme il se doit», souligne Antoine Gomes, directeur du CFA Mangrove. En parallèle, le centre prévoit l’ouverture prochaine d’une plateforme pâtisserie dédiée à la vente à emporter, offrant des opportunités supplémentaires aux futurs apprentis pâtissiers dès le premier trimestre 2025. Ce dispositif illustre une volonté forte de soutenir l’insertion professionnelle et de répondre aux besoins du secteur, tout en valorisant les efforts de jeunes prêts à bâtir leur avenir dans les métiers de la restauration et de l’hôtellerie. _Vx

