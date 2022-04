La Mission Locale à Saint-Martin nouvelle interlocutrice du RSMA Guadeloupe

Le RSMA de la Guadeloupe entretient depuis longtemps des liens étroits avec Saint-Martin, permettant d’une part à la jeunesse Saint-Martinoise de se former et de s’insérer dans le tissu économique local, et d’autre part intervenant au profit de Saint-Martin en cas de catastrophe naturelle comme ce fut le cas en 2017.

En mai 2022, la Mission Locale à Saint-Martin se voit identifier comme la nouvelle interlocutrice pour le recrutement de jeunes Saint-Martinois(es) désireux de rejoindre le RSMA. Jusqu’au mois de mai 2022, Thierry Stephen, directeur et chef de service programmation et perspectives de la direction de l’emploi, de l’apprentissage et de la formation professionnelle assurera la transition.

De nombreuses formations disponibles

Tous les mois, de nouvelles formations sont proposées aux jeunes qui souhaitent rejoindre le RSMA dans les secteurs suivants :

– métiers de la terre ;

– métiers de bouche ;

– bâtiment travaux publics ;

– administration ;

– commerce et tourisme ;

– service ;

– conduite, entretien automobile et logistique ;

– cadets du RSMA (16 à 18 ans).

Lors de la formation, le volontaire est nourri, logé, rémunéré et il a la possibilité de passer le permis de conduire gratuitement.

L’inscription est ouverte aux jeunes de 18 à moins de 26 ans, de nationalité française et aptes médicalement.

Plus d’informations sur le site www.rsma.gp ou par téléphone au 0590 40 75 75 et sur les réseaux sociaux.

39 vues totales, 39 vues aujourd'hui