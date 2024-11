FAITS DIVERS / Accidents de la route : appel à la vigilance à Sint Maarten

La Police de Sint Maarten (KPSM) déplore une série d’accidents graves survenus récemment, dont un tragique accident mortel de scooter dimanche dernier sur Rhine Road, près de Porto Cupecoy.

Le conducteur d’un scooter électrique aurait perdu le contrôle de son véhicule, heurtant un trottoir avant d’être projeté contre des barrières. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime a été déclarée décédée sur place. Le même jour, un autre accident grave a eu lieu sur Welfare Road en soirée. Un conducteur de quad, circulant en direction de Simpson Bay, a perdu le contrôle près de Wellington Road, percutant une barrière centrale avant d’entrer en collision avec un véhicule en sens inverse. Gravement blessé à la tête, il a été transporté dans un état critique au Centre Médical de Sint Maarten. En cette période de haute saison touristique, la KPSM lance un appel pressant à la vigilance sur les routes de l’île, comme a pu le faire la gendarmerie de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Elle exhorte tous les usagers à respecter les limitations de vitesse, éviter les distractions, porter des équipements de sécurité, et conduire de manière responsable. Rappelons plus que jamais que la prudence et la responsabilité de chacun sont essentielles pour prévenir de nouvelles tragédies. Nos sincères condoléances vont à la famille et aux proches de Rodolfo Lopez. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter