SXM DRAG RACE 2024 : Une finale sous le signe de la passion et de la prévention

Ce dimanche 24 novembre, la route nationale 7 entre Hope Estate et Grand-Case a vibré sous les rugissements des moteurs pour la grande finale du SXM Drag Race Championship.

Organisé par l’Association Moto Action du Nord (AMAN), cet événement a réuni pilotes et passionnés de vitesse pour une journée d’émotions fortes, malgré une météo capricieuse.

Avec 36 pilotes inscrits et 41 machines en lice, les spectateurs ont assisté à des courses palpitantes dans les catégories scooter, maxiscooter, quad, streetbike et prostock. La piste, spécialement sécurisée pour l’occasion, a offert un cadre idéal pour des affrontements spectaculaires sur 200 mètres. Malgré un démarrage sous la pluie, l’événement a tenu toutes ses promesses. La participation massive dans les catégories scooter et maxiscooter, cibles principales pour promouvoir des pratiques sportives sécurisées, a été une grande satisfaction pour les organisateurs. Côté championnat, les vainqueurs ont été déterminés par leur régularité tout au long des trois courses, la différence s’est fait aux points. Bravo pour ce rendez-vous qui allie compétition et sensibilisation, pour le plus grand plaisir des amateurs de vitesse et de sécurité routière. Rendez-vous en 2025 ! _Vx

Résultats complets (finale et championnat) de la SXM DRAG RACE 2024

Scooter

🥇 ILLIDGE Ilegio (Sint Maarten)

🥈GLASCOW Jacquani (Saint Martin)

🥉NUBRET Naïdy (Saint Martin)

Maxi scooter

🥇GLASCOW Jacquani (Saint Martin)

🥈 LAKE Alain (Saint Martin)

🥉 CHARLES Jérémy ( Saint Martin)

Quad

🥇 CONNOR Shamol ( Anguilla)

Streetbike

🥇 LEMARCHAND Julien (Guadeloupe)

🥈SUN Bruce (Saint Martin)

🥉 COUCHY Nicolas (Saint Martin)

Prostock

🥇 NUBRET Neydj (Saint Martin)

🥈 MURRAY Robert (Sint Maarten)

🥉 JUSTIANA Rishinelle (Curaçao)

Résultats des Éliminations

Scooter : ILLIDGE Ilegio

Maxiscooter : LAKE Alain

Streetbike : COUCHY Nicolas

Prostock : JUSTIANA Rishinelle

Côté championnat

Scooter

🥇NUBRET Naïdy

🥈JOSEPH HARRIGAN Jérémy

🥉 ILLIDGE Ilegio

Quad

🥇CONNOR Shamol

Maxiscooter

🥇JOSEPH HARRIGAN Jérémy

🥈LAKE Adrien

🥉 BUISSERETH Winny

Streetbike

🥇LEMARCHAND Julien

🥈COUCHY Nicolas

🥉 BACHA Grégory

Prostock

🥇NUBRET Neydj

🥈LAUD Édouard

🥉GONSALVES Dale

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter