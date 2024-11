Nouveau livre d’activités bilingue sur la faune de Saint-Martin

Ce samedi 30 novembre dès 9h, à l’Amuseum Naturalis de Quartier d’Orléans, l’association Les Fruits de Mer lancent “Le côté sauvage ! Les animaux de Saint-Martin”, un livre bilingue anglais-français dédié à la faune locale.

Gratuitement distribué grâce à la Fondation Air France, ce livre propose 100 pages d’activités, quiz et découvertes sur les espèces et habitats uniques de l’île. Conçu pour compléter les visites scolaires, il met en lumière les animaux nocturnes et ceux vivant dans des milieux particuliers comme les grottes. L’événement inclura une station de coloriage, des rafraîchissements et l’accès aux jardins et expositions du musée. Ce projet s’inscrit dans “L’Île de Découverte”, une initiative éducative transfrontalière. _Vx

Infos : www.lesfruitsdemer.com

