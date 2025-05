ARTS MARTIAUX : Spectacle garanti pour la grande soirée Fight Night

Le rendez-vous est pris : demain, samedi 3 mai, à partir de 18h, le Bikini Beach de la Baie Orientale vibrera au rythme des arts martiaux à l’occasion d’un événement d’envergure organisé par l’association Caribbean Shidokan de Saint-Martin.

Ce gala baptisé « Fight Night » promet une soirée spectaculaire et du suspense à foison. Dix combats sont annoncés, avec en point d’orgue une affiche de haut niveau avec une “super fight” opposant Mikael Benatar, double champion du monde de “Muay Thaï Grand Prix” (Boxe thaï) au redoutable Juan M. Torino pour un titre professionnel WKN (World Kickboxing Network) intercontinental.

La soirée s’annonce explosive avec des combattants venus des États-Unis, du Brésil, du Costa Rica et d’Argentine, sans oublier, bien sûr, ceux de Saint-Martin, Martinique et Guadeloupe, dont plusieurs se disputeront des titres mondiaux et internationaux en Shidokan ou WKN. Le public pourra notamment suivre de près le duel très attendu entre Enzo Audouy et Miniser Peña Suarez, avec en jeu une ceinture mondiale amateur WKN. Dans une autre confrontation de prestige, Adrian Weathersby affrontera Luis Das Neves Oliveira dans un combat international de Shidokan triathlon, discipline exigeante mêlant karaté, kickboxing et grappling. Autre moment fort de la Fight Night, le combat amateur féminin qui opposera une combattante brésilienne du Shidokan Brésil contre une martiniquaise venant du kick boxing.

Au-delà de la performance sportive, c’est l’esprit martial et le dépassement de soi qui seront célébrés dans ce cadre idyllique, animé par le DJ Classy D et présenté par Gee Money. Et pour celles et ceux qui souhaitent prolonger l’expérience demain soir, l’after party se tiendra au Lotus Night Club à Simpson Bay.

Réservations pour la Fight Night (prévente 40€) : 0590 77 39 90

Infos : 0691 27 08 01

