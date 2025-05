“Tides of Togetherness” : Jeunes et seniors unis pour une journée de partage

Mardi dernier, la plage de Friar’s Bay a accueilli une grande première pour Saint-Martin : la journée « Tides of Togetherness », un événement convivial et solidaire réunissant jeunes et seniors autour d’activités partagées. Organisée dans le cadre de la Semaine nationale des rencontres entre générations et portée par 2AFP (Association des Aidants Familiaux et Professionnels), cette initiative a réuni plus d’une soixantaine de participants.

Au cœur de cette journée, une quarantaine de seniors issus de diverses structures et 27 jeunes volontaires du Service Civique Solidarité Seniors (SC2S), âgés de 17 à 22 ans et engagés dans des missions dédiées au public âgé. Ces volontaires, rémunérés dans le cadre d’un service civique national, ont pour mission de rompre l’isolement des aînés à travers des visites à domicile, des activités collectives ou des journées comme celle-ci. “Le SC2S a été créé après la crise du Covid pour lutter contre l’isolement des séniors. Pour cette journée, nous avons choisi un pique-nique, et beaucoup de séniors sont heureux de voir l’eau, d’être à la plage”, souligne Nadine Francis, de 2AFP, structure au cœur de ce projet.

La matinée s’est ouverte sur une série d’activités pensées pour tous les âges : dominos, belote, beach bingo (imaginé par les jeunes eux-mêmes), jeux de ballons, gym douce dans l’eau… Une ambiance festive et détendue, créatrice de liens sociaux. Chaque association impliquée, dont Tous à l’Ô, Nature is the Key, ALEFPA – le Manteau, SXM Nini, les Mioches Carmont, les Compagnons Bâtisseurs, le Centre Symphorien d’Insertion, avait pour mission d’animer un atelier spécifique.

Parmi les moments les plus marquants, un challenge collectif où trois jeunes et deux seniors devaient remplir une bouteille d’eau à l’aide d’une éponge. Après un repas partagé sous les tentes blanches gracieusement mises à disposition par l’un des sponsors, les échanges se sont poursuivis autour de jeux simples et d’animations musicales. Deux prix symboliques ont été remis à la benjamine des jeunes en service civique et à la doyenne des séniors.

D’autres rendez-vous intergénérationnels hebdomadaires sont programmés à l’année par 2AFP à la résidence Scott ou à Bethany Home, et un partenariat avec Youth Radio permet aux jeunes de faire entendre la voix des aînés à travers des chroniques mensuelles. Un message clair se dégage de cette journée : il n’est jamais trop tôt, ni trop tard, pour créer du lien intergénérationnel. _Vx

