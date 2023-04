La Collectivité, partenaire du village de la sécurité routière sur la course SXM Drag Race, ce dimanche 23 avril !

La Collectivité de Saint-Martin est partenaire de l’association Action Moto du Nord (AMAN), organisatrice de la course de moto SXM Drag Race, ce dimanche 23 avril 2023 de 7h à 14h à Grand-Case (Route de Hope Estate).

Aux côtés de ses partenaires l’Etat, la gendarmerie, le SDIS, les associations ASR SXM, ACED et COBRACED, la Collectivité a accordé une aide exceptionnelle à l’association et sera présente sur le village de la sécurité routière, représentée par son service des Titres qui viendra renseigner le public sur les démarches légales pour immatriculer un véhicule et obtenir un permis de conduire, ainsi que le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) pour ses actions de prévention.

Il s’agira pour la Collectivité et ses services de soutenir cet événement et de s’inscrire dans une démarche de prévention routière auprès du public présent, notamment les jeunes conducteurs de deux-roues.

