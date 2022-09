Un millier de personnes se sont rendues à la Health, Sport, and Culture Expo au complexe sportif Raoul Illidge à Sint Maarten

Le 27 août dernier, le Département des Sports et de la Culture du ministère de l’Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de Sint Maarten en collaboration avec Nagico Insurance organisait la « Health, Sport, and Culture Expo » au complexe sportif de Philipsburg.

Cette première édition axée sur la santé, le sport et la culture qui a débuté à 7h jusqu’à 15h30 a rencontré un vif succès.

Plus de 1.000 personnes ont participé aux activités parascolaires dédiées aux enfants et aux adultes. Une cinquantaine d’organisations sportives, culturelles et de santé y étaient représentées pour présenter leur programme d’activités, ouvrir les inscriptions à ces dernières et proposer au public de participer à des démonstrations divers et variées, incluant des dépistages gratuits et des dégustations de nourriture saine et équilibrée. Cours de capoeira, de yoga, de salsa, de zumba, bilans de bien-être, méditation, atelier de créations artistiques « art & craft », parcours de sport, basketball, baseball, boxe, ju-jitsu, football, volleyball, fitness et bodybuilding, initiations à la marche sur échasses, chevaux, instruments de musique, danse, il y en avait pour tous les goûts, petits et grands ont grandement apprécié la première édition de ce bel évènement.

À noter la présence de l’honorable Silveria Elfrieda Jacobs, première ministre de Sint Maarten, qui a participé à la course d’obstacles organisée par la police de Sint Maarten (KPSM). _Vx

