POLITIQUE / Formation professionnelle : partenariat « gagnant-gagnant » entre la Région Guadeloupe et Saint-Martin

Une convention de partenariat a été signée le lundi 13 février dernier entre Louis Mussington, président de la Collectivité, et Ary Chalus, président de la Région Guadeloupe, afin de développer la formation professionnelle sur notre territoire avec, entre autres, la création d’un Institut de Formation aux Soins Infirmiers.

Accompagné de la délégation guadeloupéenne dont la vice-présidente Chantal Lérus et de la conseillère en charge de la formation Jennifer Linon, Ary Chalus s’est engagé, dans le cadre de la coopération inter-îles, à accompagner la Collectivité de Saint-Martin dans la création d’un Institut de Formation aux Soins Infirmiers (IFSI) qui devrait voir le jour en septembre 2023. Trois sites potentiels, dont la localisation n’a pas été communiquée, sont actuellement à l’étude pour ce projet. Pour Ary Chalus, il s’agit d’un partenariat « gagnant-gagnant », Saint-Martin étant une destination touristique pour la Guadeloupe, et réciproquement. Louis Mussington partage la volonté de son homologue de vouloir travailler ensemble dans l’intérêt de la population et pour une revalorisation des jeunes via un accès facilité à l’emploi.

À l’heure où le prochain contrat plan formations 2022-2028 est sur la table, cette convention stratégique signée en présence des élus territoriaux s’inscrit dans cette optique de montée en compétences des saint-martinois par des actions concrètes et une offre de formation adaptée. Les enjeux de ce partenariat résident dans la mise en œuvre de la stratégie territoriale d’intervention dans les domaines de la formation, de l’emploi, de l’apprentissage, de l’orientation ; de l’appui technique à la construction de nouveaux services et d’outils accessibles, qualitatifs et performants, que ce soit pour les demandeurs d’emploi mais aussi pour les agents de la Collectivité qui œuvrent dans le domaine de la formation professionnelle. Mais aussi à l’appui technique pour une meilleure mise en œuvre et d’analyse des conventions PACTE, des formations dans le domaine sanitaire et social sans oublier une optimisation de l’utilisation des fonds européens pour le financement des formations, la mobilité professionnelle et le renforcement du lien entre emploi, orientation et formation. Louis Mussington l’avait annoncé en début de mandature, la création d’un IFSI à Saint-Martin était au cœur de ses préoccupations : « Une demande existe sur le territoire et nous nous devons d’y répondre pour permettre aux saint-martinois de se former sur place et d’accéder à des postes d’infirmier sur l’île ». Outre l’accès à la formation, il s’agit aussi de permettre à la jeunesse saint-martinoise de rester sur le territoire pour exercer leur métier, comblant ainsi le manque de personnel dans le secteur médico-social. Avec cette convention dorénavant signée, les deux collectivités collaborent avec pragmatisme pour que le premier IFSI saint-martinois, dont la capacité serait d’une trentaine de places, voit le jour. La Collectivité de Saint-Martin reste pour l’heure dans l’attente de l’agrément de l’État en matière de quotas alloués. La Région Guadeloupe mettra à disposition son expertise dans le domaine avec un soutien logistique et technique. En parallèle, quatre formations universitaires, dont une licence pro-organisation et gestion des établissements hôteliers et restauration ainsi qu’une formation à l’administration publique, seront accessibles à tout public en cours du soir, à raison de trente places par session. _Vx

