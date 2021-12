FESTIVITÉS / Marché de Noël de la BO : pari réussi !

En cette période de fêtes de fin d’année, les aficionados de marchés de Noël auront un agenda bien chargé vu le large panel d’activités proposées sur l’île. Si un marché tire son épingle du sapin, c’est bien le marché de la Baie Orientale.

Le marché de Noël courait sur trois soirées le week-end dernier, les personnes traversant la place du village ont pu s’émerveiller des magnifiques décorations qui ont donné à l’endroit une pure magie de Noël. Ce ne sont pas les conditions météorologiques particulièrement venteuses de ces derniers jours qui auront limité l’affluence de ce marché organisé par l’association BO Ti Marché, composée de trois membres, Rachelle, Manoua et Jean-Michel. Les trois comparses sont des passionnés qui n’hésitent pas à donner de leur personne, de leur temps et de leurs moyens pour maintenir cette tradition du marché de Noël. Mais pas que… le marché de la BO qui a eu lieu tous les mercredis et vendredis de 18h à 22h de novembre à août se verra bientôt rajouter un jour supplémentaire pour proposer aux touristes, aux locaux, aux curieux et aux amoureux des marchés une expérience unique. À partir du 13 janvier auront lieu les « jeudis de la BO », toujours aux mêmes horaires que le marché initial, 100% artisanal. N’ayant plus de disponibilités de stands les mercredis et vendredis, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour tout artisan ou artiste qui désire participer aux jeudis de la BO qui installeront encore plus le marché de la Baie Orientale au cœur des passages obligés de Saint Martin. Fidèle à sa réputation d’organisation originale, l’association BO Ti Marché a prévu des animations musicales, des spectacles et des défilés pour chaque jeudi.

Vu la décoration mise en place pour l’édition de Noël, cela promet de belles soirées et de jolies découvertes de l’artisanat typique de Saint Martin. Le marché de Noël de la BO version 2021 s’est terminée en apothéose le dimanche avec la visite du Père Noël, attendu par un grand nombre d’enfants, heureux de repartir avec quelques bonbons, et le sourire aux lèvres. _Vx

Infos et inscriptions : botimarche@gmail.com