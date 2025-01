TOURISME : Great Bay Beach primée parmi les meilleures plages des Caraïbes

Le 8 janvier dernier, la plage de Great Bay qui s’étire sur 3 km le long de Philipsburg a été élue l’une des 10 meilleures plages des Caraïbes dans le cadre des prestigieux Readers’ Choice Awards 2025 de USA TODAY 10Best.

Cette distinction met en lumière l’attractivité exceptionnelle de Great Bay Beach, prisée tant par les locaux que par les milliers de croisiéristes qui la visitent quotidiennement. Classé 9ème dans le classement, ce littoral emblématique de Sint Maarten se distingue par ses étendues de sable blanc, ses eaux cristallines et la richesse de sa faune et flore, sous-marine comme côtière. Chaque année, les USA TODAY 10Best Readers’ Choice Awards sollicitent un panel d’experts en voyage pour sélectionner les destinations les plus remarquables. Les finalistes sont ensuite soumis au vote du public, permettant aux lecteurs de désigner leurs favoris parmi les meilleures plages des Caraïbes. La plage qui se hisse au sommet du Top 10 n’est autre que Bambarra Beach des îles Turques-et-Caïques. Mais la reconnaissance de Great Bay Beach dans cette compétition de renom souligne non seulement la beauté naturelle de Sint Maarten et de Saint-Martin, mais aussi son attrait croissant en tant que destination touristique phare des Caraïbes. _Vx

