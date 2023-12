TOURISME : Saint-Martin travaille sa promotion dans la Caraïbe

Anguilla, Antigua, Aruba, Curaçao, Saint-Barth, Statia, Saba ou encore Trinidad : les îles de l’arc antillais forment un marché touristique à part entière, nécessitant la mobilisation de l’Office de Tourisme pour vendre notre destination.

L’attention s’est récemment concentrée sur Antigua et Trinidad. Antigua avec Winair, et Trinidad avec Caribbean Airlines, bénéficient de dessertes aériennes régulières sur Saint-Martin / Sint Maarten. En outre, l’aéroport Princess Juliana enregistre une nette hausse des arrivées en provenance de ces îles entre les deux premiers mois des années 2022 et 2023 : avec plus de 200% pour Antigua et 130% pour Trinidad, ces marchés extrêmement dynamiques méritent de s’inscrire dans la stratégie des opérations de promotion menées par l’Office de Tourisme. L’équipe en charge du marché régional s’est donc intéressée de très près à ces territoires émetteurs. L’opération séduction s’est récemment concentrée sur les agences de voyage antiguaises et trinidadiennes, rencontrées lors de deux déplacements effectués par le service de l’Office de Tourisme en charge du marché régional.

Du 27 au 29 novembre, Grégoire Dumel, responsable du marché régional, et Narissa Page, chargée de promotion, se sont rendus à Antigua pour démarcher quatre agences de voyage : Going Places Travel, World Star Travel, Wings Travel Adventure et Carib World Travel. Du 5 au 9 décembre, Grégoire Dumel et Néilleda Desir, chargée de promotion sur le marché régional, se sont rendus à Trinidad pour prendre attache avec 7 agences de voyage locales : A’s Travel Service, Haygem Tours, Zion Travels, Liberty Vacations, Horizon Travel Service, Amrals Travel Service et Krystal Tours Vacations / Unlimited Travel & Tours. La délégation de l’Office de Tourisme a également pris attache avec les compagnies Winair et Caribbean Airlines afin d’envisager une prochaine collaboration pour commercialiser la destination Saint-Martin. Lors de ces déplacements, les collaborateurs de l’Office de Tourisme ont également pu rencontrer leurs homologues du Antigua and Barbuda Tourism Authority et du Trinidad and Tobago Tourism Authority, afin d’envisager des pistes de collaboration.

Shopping, fête et gastronomie

Cette clientèle régionale est principalement motivée par le shopping pour se rendre à Saint-Martin. Afin d’étendre sa promotion vers ces îles anglophones, l’Office de Tourisme a vendu la Friendly Island comme la destination événementielle et gastronomique par excellence, en valorisant les nombreux atouts festifs et culinaires de l’île. Les activités à la journée proposées en partie française telles que les sports nautiques et extrêmes, les sites de randonnée, ou encore les ateliers à thème ont également été largement valorisées. L’année prochaine, les agences de voyage rencontrées dans le cadre de cette action de promotion se verront proposer un « éductour », séjour de familiarisation permettant aux professionnels du voyage d’approfondir leur connaissance du territoire pour mieux conseiller leur clientèle sur le produit touristique Saint-Martin.

133 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter